Da Redação

Julia Franhani faz revelação sobre ex-noivo Lucas Penteado

A ex-noiva de Lucas Penteado, Julia Franhani, contou os últimos momentos que estava ao lado do ator e revelou uma outra versão do relacionamento que poucos conheciam.

Morando no Rio de Janeiro com Lucas, Julia sequer conhecia a praia, e não podia fazer amizades, e seu celular era fiscalizado. No decorrer de oito meses de relacionamento, a maquiadora falou que por diversas vezes o ex-BBB ficava alterado pelo uso de drogas e álcool, entretanto, ela tinha expectativa de mudança: "Ele prometia melhorar e eu acreditei", relatou.

Em entrevista ao jornal Extra, Julia fez uma retrospectiva de todos os últimos acontecimentos que ocorreu em sua vida, após o fatídico dia, no qual Lucas a expôs em uma live, onde o mesmo afirmava que Julia o tinha traído com o segurança do prédio.

Contudo, não se tinha noção em que o ex-BBB estaria sob efeito de álcool e uso de cocaína há três dias, Julia ainda negou suposta traição: “Saímos na quarta-feira (29) para jantar por volta das 20h30. Ele começou a consumir cocaína por volta de meia-noite, uma da manhã. Só parou às 8h e começou a beber. Bebeu a manhã toda de quinta-feira (30). E quando foi de noite saiu de novo. Voltou de madrugada mais transtornado do que já estava. E continuou consumindo a droga”, conta.

Com informações: R7