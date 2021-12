Da Redação

Juju Salimeni sensualiza e exibe corpão bronzeado

Apaixonada por Carnaval, a modelo Juju Salimeni, de 35 anos, relembrou nesta semana na internet, algumas das passagens dela pelas avenidas do samba. Em seu Instagram oficial, a ex-panicat compartilhou diversas imagens arrasadoras com fantasias provocantes e looks bem ousados de folia.

"#Tbt das fotos mais lindas de carnaval", escreveu Juju, ostentando o corpo sarado e super bronzeado na rede social.

Que corpo é esse?, Que mulher mais linda, Modelo de beleza; e vários outros comentários positivos encheram a publicação da modelo de elogios. Pelo jeito, ela aguarda ansiosa pelo Carnaval de 2022.

Com informações do site Caras.

