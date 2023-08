Juju Salimeni adia casamento e gravidez: "Escolhemos priorizar"

A apresentadora Juju Salimeni adiou alguns de seus planos com o noivo, o fisiculturista Diogo Basa. A influenciadora revelou os motivos de ter deixado seu casamento e a gravidez para um futuro mais distante do que havia programado.

Noiva desde dezembro de 2022, quando recebeu o pedido de casamento durante uma viagem com amado nos Emirados dos Árabes, a ex-panicat comentou que a decisão de participar do Carnaval 2024 como Rainha de Bateria da Barroca Zona Sul, de São Paulo, foi um dos fatores que alterou os planos.

"Adiamos não só por causa do carnaval, mas porque as competições do Diogo se intensificaram. Ele é fisiculturista e está com várias competições marcadas fora do Brasil, portanto escolhemos priorizar o trabalho dele e o meu carnaval", falou sobre ela ter o compromisso e o empresário ter suas competições, acompanhadas sempre pela musa fitness.

Juju comentou quando deseja subir ao altar. "Estamos pensando para após o carnaval. Ainda não temos uma data certa, mas queremos que seja no primeiro semestre de 2024", declarou quando será a cerimônia.

Uso de hormônios e gravidez:

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness.

