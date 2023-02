Jr2shoot e a fotografia que traz sentimento

Da Redação

Com tantos avanços tecnológicos, a fotografia se tornou algo cada vez mais popular e acessível ao longo dos anos. Primeiro, com as câmeras digitais e, logo depois, com os smartphones.

Hoje, esses equipamentos permitem que qualquer pessoa possa tirar fotos e compartilhá-las com facilidade nas redes sociais e outros meios online, tornando a fotografia uma forma popular de expressão artística e cultural no Brasil.

No entanto, ainda é preciso talento e técnicas para realmente conseguir expressar sentimentos por meio de uma foto: “Sem dúvidas, a fotografia é uma poderosa ferramenta para transmitir a emoção de um momento e eternizá-lo”, explica o fotógrafo Jr2shoot.

Para ele, uma fotografia que traz sentimentos é um registro que transmite uma sensação ou um estado de espírito específico e pode ser diferente para cada pessoa que a observa.

Junior Oliveira, o Jr2shoot, como é mais conhecido, é fotógrafo desde os 15 anos, usando o seu celular. Com talento nato para a fotografia, aos 17, já estava dando aula sobre o tema.

Sua paixão pelo trabalho que exercia, o fez aprimorar suas técnicas e percorrer o mundo em busca de aprendizado, inspiração e novas experiências. Passou por lugares como Grécia, Turquia, Amsterdam, Tanzânia, Portugal, Tulum, Hawaii, Exumas e muitos outros.



Em cada viagem, trouxe em sua mala, aquilo que foi procurar e muito mais: “Ter viajado o mundo me proporcionou experiências únicas e muito aprendizado. Hoje, sou um profissional muito mais completo”, conta.

Durante a sua carreira, atuou com marcas como: Four Seasons, Raffles, Little Palm Island, Papaya Playa e Triumph Motos.

Hoje, morando na Flórida, Estados Unidos, ele dedica seu tempo a ensinar a arte da fotografia para brasileiros: “Consigo levar para os meus alunos muitas tendências que surgem aqui, na Flórida, e ainda não chegaram no Brasil”, explica.

“Eu sei que a fotografia é uma ótima ferramenta de expressão emocional e quero que meus alunos também consigam afiar esse olhar”, conta.



Hoje, com mais de 4 cursos sobre fotografia e mais de 17 mil alunos, ele também se dedica ao empreendedorismo, gerenciando sua marca.

Além disso, compartilha toda a sua experiência de forma gratuita com mais de 270 mil seguidores que o acompanham no Instagram.

