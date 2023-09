Jovem viraliza por semelhança com Ronaldinho e fãs exigem teste de DNA

Siga o TNOnline no Google News

A atacante sul-africana Miche Minnies vem chamando a atenção nas redes sociais. Mas não é pela habilidade demonstrada em campo e sim a tamanha semelhança com o astro brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

Jogadora do Mamelodi Sundowns, a jovem de 21 anos viralizou depois de imagens dela atuando pelo time rodar na web. A situação, é claro, já repercutiu também na imprensa internacional.

Para melhorar ainda mais a história, Miche carrega algumas coincidências brazucas. O seu time foi apelidado na África do Sul de The Brazilians, uma referência aos seus uniformes, que se assemelham aos da seleção brasileira.

Antes de chegar no time que defende atualmente, a jovem atuava no Vasco da Gama, versão sul-africana. O time foi fundado em homenagem ao clube brasileiro ainda em 1980.

Além de vestir verde e amarelo e ter passagem por clone de clube brasileiro, Miche também balançou muito as redes e marcou 23 gols para ajudar o Sundowns a conquistar o título do Campeonato Nacional da Sasol League na temporada passada.

Depois de viralizar como filha perdida do R10, os internautas pediram por um teste de DNA. "Esta é Miche Minnies, atacante sul-africana que joga no Mamelodi Sundowns. Ronaldinho precisa nos explicar uma coisa", brincou um. "Ronaldinho tem algumas explicações a dar. Parece que ele visitou a África do Sul há 20 anos", observou outro. "Você ainda não quer fazer DNA?", perguntou outra.

Com informações da Revista Monet

