Jovem do Paraná viraliza cantando hits ao lado de cabra e galo; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Roberto Daniel Pizzolatto, de 17 anos, faz em vídeos que têm viralizado na redes sociais

Um jovem paranaense viralizou nas redes sociais depois de postar vídeos com seus animais de estimação. Mostrar os pets na internet se tornou um ato comum nos dias de hoje, mas Roberto Daniel Pizzolatto, de 17 anos, conseguiu se tornar um sucesso por aparecer cantando os hits do momento com a sua cabra e galo. Assista os vídeos no decorrer da matéria.

continua após publicidade .

O adolescente é morador do município de Saudade do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, e recentemente alcançou mais de 20 milhões de visualizações no TikTok, em um vídeo em que canta na companhia da cabra Jenifer a música "Apenas um neném", de Glória Groove e Marina Sena.



Daniel revelou que não esperava que o vídeo fosse alcançar todo o sucesso conquistado, e contou, ainda, que quase apagou a filmagem do celular por não ter gostado do resultado. "Foi meio que um acidente, porque eu ia até excluir esse vídeo que eu postei porque [fiz] só pra me descontrair, mas vamos ver no que dá. Aí deixei uns dois dias guardado esse vídeo, eu nem ia apostar, eu ia apagar na verdade. Não tinha gostado muito sabe? E aí não sei, me deu uma loucura, já tinham acabado meus rascunhos e postei aquele e viralizou", explicou o adolescente.

continua após publicidade .

Daniel conta que a cabra se chama Jenifer em homenagem à música "O nome dela é Jenifer", lançada em 2019, ano em que adquiriu o animal. Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Além da cabra Jenifer, outros animais são figurantes dos vídeos do jovem paranaense. Como um galo, carinhosamente apelidado de 'Jubnelson', além de coelhos, cachorros, gatos, gansos e uma égua. Conhecido na internet como @oguridademencia, ele soma mais de 2 milhões de seguidores no seu perfil do TikTok e cerca de 260 mil no Instagram.

continua após publicidade .

“As pessoas me apoiam bastante. Quando me veem na rua falam ‘Olha o piá do galo’. Eu acho bonito isso, me sinto feliz”, relatou Daniel.

Em um dos seus vídeos que viralizam, o jovem aparece chorando e brinca que Jubnelson, o galo, se tornou adolescente e não quer mais saber dele. O vídeo conta com mais de 15 milhões de visualizações. Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Vídeos da sua vida real

O jovem conta que não faz nenhum roteiro antes de gravar os vídeos no sítio da família. "Eu gravo assim, meio que na hora mesmo, sem muito pensar, é para mostrar a minha realidade mesmo".

continua após publicidade .

A ideia de criar as postagens bem humoradas surgiu após o início da pandemia da Covid-19. Com mais tempo livre, o adolescente contou que decidiu unir a vontade de fazer vídeos divertidos para redes sociais ao amor que sente pelos animais.

Mas ao invés de imitar danças ou reproduzir áudios virais, ele contou que desde o começo sempre tentou criar a própria identidade nas redes sociais para "ser especial de um jeito diferente".

"Não me inspirei em ninguém porque eu sempre quis ser único, sabe? E eu achei que se eu chamasse a atenção por ser diferente, daria mais certo. Acho que nas redes tem bastante gente assim que repete o conteúdo e tal, mas eu achei que seria melhor eu não fazer isso, quero ser especial de um jeito diferente, mostrando minha rotina de verdade", explicou Daniel.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News