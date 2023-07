Jottapê diz que funkeiro quer copiar seu estilo: "Só 1 cowboy no funk"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confusão entre famosos! O cantor Jottapê postou em seu story para algum funkeiro que estaria copiando seu estilo. “Pode copiar, mas só tem um cowboy no funk”.

continua após publicidade

No entanto, Mc Daniel se pronunciou após ver a publicação em redes sociais de fofoca dizendo: "Não é possível que é pra mim, to esperando ele responder no direct"

Foto por Da Redação

continua após publicidade

Até o momento são essas informações sobre essa, até então, confusão entre famosos.

Siga o TNOnline no Google News