Jota Quest, Léo Santana e SPC: Veja a agenda de lives desta sexta-feira

O feriado de 1º de maio vai ter lives para todos os gostos musicais e em diversos horários. Pink Floyd, Jota Quest e o SPC (Só Pra Contrariar), são alguns dos artistas que irão se apresentar virtualmente durante esta sexta-feira (01).

Com shows cancelados por conta das medidas de contenção ao avanço da Covid-19, no Brasil e no mundo, músicos tem se apresentado gratuitamente através de lives em suas redes sociais.

CONFIRMA A PROGRAMAÇÃO DE LIVES NO FERIADO DE 1º DE MAIO:

13h – Pink Floyd exibe o programa 1970 An Hour With Pink Floyd (via YouTube)

14h – Thaeme e Thiago (via YouTube)

16h – Live Jonas Esticado ( via Youtube)

16h – Só Para Contrariar (via YouTube)

16h – Live com Kristian Matsson, conhecido como The Tallest Man on Earth (via YouTube)

17h30min – Dias Melhores Live com Jota Quest (via YouTube)

18h – Luccas Neto realiza live infantil A Pedra do Poder sumiu! (via YouTube)

20h – Cabaré live de sertanejo, com Leonardo e Eduardo Costa (via YouTube)

21h – Live Encontro com Léo Santana, Parangolé e Harmonia (via YouTube)

Com informações do site Paraná Portal