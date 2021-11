Da Redação

Josi Sirtoli comemora o aniversário de sua filha na Bahia

Dorival Caymmi, baiano da cidade de Salvador, coração mundial do axé, mistura de raças, credos e cores, diz em uma das suas músicas “é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar”. A fama da beleza da Bahia corre mundo e foi tema do filme dos estúdios Disney onde os personagens Donald e Zé Carioca faziam a pergunta “você já foi a Bahia”.

Uma música de grande sucesso que arrasta multidões nas micaretas carnavalescas pelo país diz que o “Baiano é um povo a mais de mil que tem Deus no coração e o diabo no quadril”. Talvez essa alegria contagiante, aliada as belezas do lugar, explique porque Josi Sirtoli escolheu o estado para comemoração em família do aniversário da filha.

Josi Sirtoli, brasileira que atravessou a fronteira para morar no vizinho Paraguai, com apenas um ano de idade, em busca de uma vida melhor, retorna agora com família para comemorar o aniversário da filha Sofia Elena. “Era um sonho conhecer esse lugar maravilhoso. Amei tudo e já quero voltar”, diz Josi.

Foram momentos incríveis no famoso resort Iberostar, na Praia do Forte, um dos lugares mais paradisíacos do mundo. Josi Sirtoli, filha de uma família de agricultores do Paraná, foi criada em uma cidade do interior paraguaio, onde a maioria da população é constituída por brasileiros.

Aos 20 anos de idade já estava casada e hoje tem três filhos nas idades de 17 anos, 14 anos e 8 anos. Trabalha fazendo divulgação e publicidade para empresas em seu Instagram. Compartilha seu dia a dia com filhos, família, academia, respondendo clientes e tudo que envolve seu universo.

“A Bahia foi a melhor escolha para esse momento. Além de curtir muito o hotel, aproveitamos e tiramos muitas fotos. Porque tudo é muito lindo no local e o povo bastante acolhedor, carinhoso e atencioso. Agora com baterias recarregadas posso voltar para minha casa”, encerra Josi Sirtoli.

