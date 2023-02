José Mayer recebe alta hospitalar: "Na liberdade das ruas do Rio"

Da Redação

José Mayer, de 73 anos, contou para os seguidores que recebeu alta hospitalar da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator deu entrada na unidade no último dia 07 de fevereiro, após sentir uma indisposição respiratória.

"Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11h55 da manhã, de novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera, meu anjo protetor. Como que ela me aguenta?", brincou o artista.

Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram, Mayer agradeceu todo o apoio que recebeu. "Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado, de novo, pelas orações, pelo carinho, pela força espiritual que vocês me passaram", completou.

