José Mayer é internado no Rio de Janeiro com problema respiratório

José Mayer, de 73 anos.

O ator José Mayer, de 73 anos, está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, por causa de uma indisposição respiratória. A informação foi confirmada pela equipe do ator nas redes sociais.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Zé Mayer foi internado na semana passada após um sangramento alveolar no pulmão.

No comunicado publicado pela equipe do ator no Instagram, Zé Mayer "encontra-se com bom ânimo, respirando sem a necessidade de aparelhos e, após a realização dos exames, tem alta já prevista para os próximos dias".

Nesta semana, Zé Mayer, que está fora da TV desde que foi acusado de assédio sexual em 2017, comemorou 500 mil seguidores no Instagram.

Com informações: R7

