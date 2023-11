José Loreto passa por cirurgia após se machucar em série

O ator José Loreto precisou de cuidados médicos após se machucar nos bastidores de um novo trabalho. De acordo com informações, ele fraturou o pé e precisou passar por cirurgia.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Regina Volpato assina contrato com o SBT: ‘Muito feliz em voltar’

As informações são de que o caso não é grave, mas não se sabe mais detalhes sobre o quadro de saúde dele. Além disso, segundo informações, a atriz Carol Castro também machucou a perna. Apesar do susto, os dois continuam trabalhando normalmente. José Loreto e Carol Castro estão no elenco da série Vida de Jogador, do Star+.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Vale lembrar que o ator está longe da TV desde que encerrou as gravações da novela Vai na Fé, da Globo. Por sua vez, a atriz também fez uma novela recentemente.



Siga o TNOnline no Google News