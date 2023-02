José de Abreu sofre acidente com jegue nos bastidores de novela

Da Redação

José de Abreu em cena da novela Mar do Sertão

José de Abreu sofreu um acidente, nesta quinta-feira (23), nos bastidores das gravações da novela Mar do Sertão, da TV Globo. O ator sofreu uma queda depois de ter sido empurrado pelo jegue Shôpi Centi, que é o parceiro de Timbó (Enrique Diaz).

Com o forte impacto, o artista acabou caindo de costas no chão e a Globo precisou ativar o protocolo para acidentes que acontecem durante as gravações. Abreu, dessa forma, foi levado de ambulância para o hospital para realizar exames.

No seu perfil do Twitter, o ator se pronunciou sobre o acidente e contou que está bem e nada demais aconteceu com seu corpo. "O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela #MardoSertao: O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso", disse ele nas redes sociais.

fonte: Globo/Ronald Santos Cruz - Montagem TNOnline O jegue Shôpi Centi, e o parceiro Timbó (Enrique Diaz)

José, ainda, completou: "Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulância da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Já tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só".





Fonte: Informações Revista Caras.

