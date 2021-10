Da Redação

José de Abreu abandona carreira para se candidatar deputado

O ator José de Abreu, de 75 anos, decidiu abandonar a carreira para se candidatar a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Ele irá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência e o deputado Marcelo Freixo (PSB) para governador do estado nas eleições de 2022. As informações foram apuradas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

continua após publicidade .

"A junção de Lula e Freixo é irresistível", disse ele ao jornal. Lula, no entanto, é contra a ideia, conforme o artista. "Ele acha que hoje, como ator da TV Globo, eu calço 47 [em influência e importância]. Se for deputado, vou calçar 33, pois serei do baixo clero do Congresso [ao se integrar a um colegiado em que será um entre 513 parlamentares]".

Já o ex-ministro da Casa Civil e amigo do ator, José Dirceu, se mostrou a favor da escolha do ator. "Ele diz que, além de seguir calçando 47, vou somar os 33", afirmou. "Vou abrir mão da minha carreira, do que eu mais amo fazer, que é representar, para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil e o Freixo a reconstruir o Rio de Janeiro", complementou.

continua após publicidade .

As informações são do site IG.