Jornalista viraliza após ver gata paralisada embaixo da cama; Entenda

O relato de uma jornalista de Madri, Espanha, viralizou nas redes sociais na última semana. Javiera Vercelotti estava em casa quando entrou no quarto e se deparou com a sua gata, a Gigi, paralisada e com os olhos estatelados embaixo da cama.

Imediatamente, Javiera já pensou o pior e se desesperou. “Ela não se movia nem piscava”, disse a jovem no post do Facebook. No entanto, o susto durou pouco tempo.

“Dez segundos depois, a verdade Gigi entrou no quarto e comecei a rir”, explicou. Quando foi olhar debaixo da cama, Javiera percebeu que se tratava de um macacão e que os “olhos” eram apenas os botões refletidos na luz.

Informações do Metrópoles.