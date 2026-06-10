Jornalista Sandro Dalpícolo anuncia aposentadoria após 41 anos de TV no PR

O jornalista Sandro Dalpícolo anunciou aposentadoria nesta quarta-feira (10) durante apresentação do SBT Notícias Paraná da Rede Massa. Após 41 anos e 11 meses trabalhando em jornalismo, o comunicador se despediu ao vivo do público. Sandro atuou na televisão paranaense como repórter e apresentador, passando pela Rede Globo e finalizando carreira na Rede Massa.

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Natural de Ribeirão Preto (SP), Sandro fez carreira no Paraná. Em julho de 1985, aos 22 anos, se formou em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e iniciou trajetória na TV Coroados, afiliada da Globo. No fim da década de 1990, deixou Londrina e foi transferido para Curitiba, onde seguiu carreira na RPC TV.



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Na afiliada da Rede Globo em Curitiba, Sandro conquistou destaque e participou de reportagens nacionais nos principais noticiários da emissora. Em 2011, após quase 30 anos como repórter, deixou as ruas e passou a ocupar cargo de apresentador. Chegou a apresentar o Jornal Nacional, um dos principais programas jornalísticos do Brasil. Após 36 anos na Globo, deixou a emissora no fim de 2021 e assinou com a Rede Massa no início de 2022. Na Rede Massa, manteve trabalho de qualidade e fidelizou público com informações, serviços e cobertura de problemas da cidade.

Em agosto de 2023, perto de completar 40 anos de carreira, Sandro foi homenageado com o título de Cidadão Honorário pela Câmara Municipal de Curitiba. Durante a sessão solene, afirmou: "Eu me sinto muito honrado porque, de todas as lições que aprendi, a mais importante é que não se faz nada sozinho. Se estou recebendo esse título, é porque tive ao meu lado a companhia e retaguarda de colegas anônimos e esforçados, sempre em busca de uma história verdadeira e importante e que merecesse ser contada".

Sandro deixa a profissão com o apoio da esposa Lucia Dub e dos filhos Bruno, Luigi e Vicente.