Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
LUTO

Jornalista que já apresentou o Jornal Nacional morre vítima de câncer

Âncora do Jornal do Acre por três décadas, o comunicador lutava contra um câncer e faleceu ao lado da família; governo estadual decretou luto de três

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jornalista que já apresentou o Jornal Nacional morre vítima de câncer
Autor O velório do jornalista começou às 10h desta quarta-feira - Foto: Reprodução/TV Globo

O jornalista e apresentador Ayres Rocha morreu aos 62 anos nesta quarta-feira (14), em Rio Branco, em decorrência de complicações de um câncer. Um dos rostos mais conhecidos da televisão no Acre, ele esteve à frente do Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2), da Rede Amazônica, por mais de três décadas. O comunicador realizava tratamento de saúde em João Pessoa, na Paraíba, mas havia retornado à capital acreana cerca de um mês antes para passar seus últimos dias cercado pela família.

📰 LEIA MAIS: Craque Neto defende Virginia após término com Vini Jr. e revela suposto motivo da separação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O velório do jornalista começou às 10h desta quarta-feira, na capela da Funerária São João Batista, em Rio Branco. Em razão do falecimento e em reconhecimento à trajetória do profissional na comunicação estadual, o Governo do Acre decretou luto oficial de três dias. Em nota oficial, a governadora em exercício, Mailza Assis, lamentou a perda, ressaltou o profissionalismo de Ayres e prestou solidariedade à esposa, Waldenira, aos três filhos e cinco netos do apresentador.

Sua trajetória na comunicação começou em 1989, de forma não planejada. Na época bancário, ele buscava um trabalho complementar no período da tarde quando surgiu a oportunidade na antiga TV Acre. Após meses observando a rotina da redação, assumiu a apresentação de um programa esportivo de última hora para cobrir a ausência de um colega. O bom desempenho abriu portas para a ancoragem de outros telejornais, até assumir a bancada do JAC2 na estreia do programa, em 1995, onde se consolidou pela serenidade e pela voz marcante. Anos mais tarde, buscou a graduação em Comunicação Social e passou a ser carinhosamente chamado de "professor" pelos colegas de trabalho.

Em 2019, o jornalista alcançou projeção nacional ao representar o Acre no rodízio de apresentadores promovido em comemoração aos 50 anos do Jornal Nacional. Na ocasião, dividiu a bancada do principal telejornal do país com a jornalista Jéssica Senra, da Bahia, momento que se tornou um marco em sua carreira e motivo de orgulho para os telespectadores do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos seus últimos dias, de acordo com relatos da irmã, Elaina Rocha, Ayres permaneceu consciente e rodeado pelos familiares no hospital, mantendo a serenidade e demonstrando afeto até a véspera de sua morte. Segundo a família, a decisão do retorno ao estado natal atendeu ao desejo do próprio jornalista de se despedir na cidade onde construiu sua vida pessoal e profissional.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ayres Rocha Jornal Nacional JORNALISMO notícias Acre Obituário Rede Amazônica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV