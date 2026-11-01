Jornalista que atuou na Record e na CBN morre anos após sofrer AVC hemorrágico

Eduardo Sotto Mayor da Silva morreu aos 36 anos após quase dois meses internado; família autorizou doação de órgãos

O jornalista Eduardo Sotto Mayor da Silva, de 36 anos, morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em 4 de setembro. Ele estava internado havia quase dois meses em São Paulo (SP), e a morte encefálica foi confirmada na quarta-feira (28). Após a confirmação, a família autorizou a doação dos órgãos.

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Com 18 anos de carreira, Eduardo construiu parte de sua trajetória profissional em São Carlos, no interior paulista. Ele trabalhou como repórter e produtor na TV Record e também foi âncora da Rádio CBN.

O jornalista ainda atuou por mais de dez anos na assessoria de comunicação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde trabalhou na divulgação de pesquisas científicas, produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa.

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O sepultamento ocorreu na sexta-feira (30), com cerimônias em Taquaritinga, das 14h às 16h, e em São Carlos, das 18h às 20h. Depois, o corpo foi encaminhado para cremação em Piracicaba.