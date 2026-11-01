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Jornalista que atuou na Record e na CBN morre anos após sofrer AVC hemorrágico

Eduardo Sotto Mayor da Silva morreu aos 36 anos após quase dois meses internado; família autorizou doação de órgãos

Escrito por Da Redação
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Jornalista que atuou na Record e na CBN morre anos após sofrer AVC hemorrágico
Autor Ele ainda atuou por mais de dez anos na assessoria de comunicação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde trabalhou na divulgação de pesquisas científicas, produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jornalista Eduardo Sotto Mayor da Silva, de 36 anos, morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em 4 de setembro. Ele estava internado havia quase dois meses em São Paulo (SP), e a morte encefálica foi confirmada na quarta-feira (28). Após a confirmação, a família autorizou a doação dos órgãos.

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Com 18 anos de carreira, Eduardo construiu parte de sua trajetória profissional em São Carlos, no interior paulista. Ele trabalhou como repórter e produtor na TV Record e também foi âncora da Rádio CBN.

O jornalista ainda atuou por mais de dez anos na assessoria de comunicação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde trabalhou na divulgação de pesquisas científicas, produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa.

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O sepultamento ocorreu na sexta-feira (30), com cerimônias em Taquaritinga, das 14h às 16h, e em São Carlos, das 18h às 20h. Depois, o corpo foi encaminhado para cremação em Piracicaba.

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Eduardo Sotto Mayor JORNALISMO NOTÍCIAS Obituário São Carlos
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