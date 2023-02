Jornalista Glória Maria tomava 80 vitaminas por dia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2) por complicações do câncer

Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2), gostava de cuidar de sua saúde. Ela tinha rituais próprios de beleza e um deles foi revelado em entrevista ao apresentador Jô Soares. A jornalista tomava 80 pílulas de vitaminas por dia e um “chá milagroso” da Tailândia.

continua após publicidade .

“De manhã, eu tomo umas 35 de uma vez. À tarde, umas 20. À noite, outras 20. Vitamina A dizem que é bom para pele e unha. E para as articulações. A vitamina C para reforçar o sistema imunológico. Tomo o abecedário inteiro. Vitamina A, B, C, D, E, F. Às vezes eu encho um pratinho ou um pires com elas e viro a Mulher Maravilha”, disse Glória em entrevista a Jô Soares, na Globo.

-LEIA MAIS: Morre na manhã desta quinta-feira (2) a jornalista Glória Maria

continua após publicidade .

A jornalista ainda contou que tomava um chá que ajuda a prevenir as rugas, o chá da Tailândia: “Na verdade, ele é feito com ninho de passarinho. Eu mesma preparo e tomo quente ou frio. Quando percebi que os asiáticos não tinham rugas, comecei a tomar também”.

LUTA CONTRA O CÂNCER

No começo de janeiro, Glória Maria passou por uma internação, que já estava prevista dentro do tratamento. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2019, e tratou a doença com sucesso. Depois disso, recebeu o diagnóstico de uma metástase no cérebro, quando ela teve de fazer cirurgia para retirada do tumor, que também foi realizada com êxito.

continua após publicidade .

No ano passado, a jornalista apresentou mais metástases no cérebro e foi submetida a novos tratamentos. Conforme a TV Globo, estes tratamentos pararam de fazer efeito nos últimos dias.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News