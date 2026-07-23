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Jornalista desmente versão oficial e afirma que Virginia Fonseca foi demitida da Globo

Segundo o colunista, a influenciadora foi pega de surpresa com a decisão da emissora, contrariando o discurso de saída amigável

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 10:07:56 Editado em 23.07.2026, 10:07:50
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Jornalista desmente versão oficial e afirma que Virginia Fonseca foi demitida da Globo
Autor Luciano Huck e Virginia Fonseca não se manifestaram após declarações de Léo Dias - Foto: Divulgação/Instagram

A saída de Virginia Fonseca da cobertura da Copa do Mundo no "Domingão com Huck", da TV Globo, voltou a ser centro de atenções após o jornalista Léo Dias afirmar que a influenciadora digital foi demitida da emissora sem aviso prévio. A declaração contraria a versão oficial divulgada em junho, quando Luciano Huck e a empresária anunciaram o término do quadro em tom amigável e em comum acordo logo após o encerramento da fase de grupos do torneio.

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Durante a exibição de seu programa, Léo Dias classificou a narrativa apresentada ao público como "balela" e garantiu que a decisão pelo desligamento partiu da alta cúpula da TV Globo, pegando a influenciadora de surpresa nos bastidores. A revelação põe em xeque o discurso público mantido pelas partes envolvidas desde o fim das gravações.

Na ocasião da despedida, em 26 de junho, Luciano Huck publicou uma foto ao lado de Virginia no Instagram e declarou que a participação restrita à primeira fase da competição já estava combinada previamente entre eles. O apresentador agradeceu à empresária pelo carinho, afirmou que as portas do programa permaneceriam abertas e ressaltou ter ganhado uma amiga, enquanto Virginia também usou suas redes sociais para expressar gratidão pela oportunidade no canal.

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Até o momento, a TV Globo, Luciano Huck e Virginia Fonseca não se manifestaram para comentar ou rebater as declarações de Léo Dias sobre os reais motivos do desligamento.

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DEMISSÃO Globo leo dias Luciano Huck NOTÍCIAS TV GLOBO Virginia Fonseca
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