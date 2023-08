Jornalista de Apucarana levanta audiência do Jornal Hoje

Com apenas 27 anos, o jornalista da GloboNews virou uma aposta interna da Globo para renovar seu time de âncoras

Natural de Apucarana (PR), o jornalista Nilson Klava fez subir a audiência em sua segunda edição como apresentador plantonista do Jornal Hoje, no último sábado (12).

Ele conseguiu superar os índices do titular César Tralli durante a semana inteira. Com apenas 27 anos, o jornalista da GloboNews virou uma aposta interna da Globo para renovar seu time de âncoras. É um dos “queridinhos” da emissora.

No Ibope, Klava parece ter agradado também ao público. No sábado (12), o Jornal Hoje marcou 11,7 pontos na Grande São Paulo

É mais do que os índices de Tralli no decorrer da semana, que registrou 10,8 pontos na segunda (7), quando voltou de suas férias; 11,3 na terça (8); 11,5 na quarta (9); 10,9 na quinta (10); e 10,5 na quarta (9); 10,9 na quinta (10); e 10,5 na sexta (11).

Nilson Klava também se saiu melhor do que todos os novos plantonistas do Jornal Hoje: Andréia Sadi teve 10,7 e 10,5 em suas duas edições, e Camila Bonfim fez 10,1 em sua estreia. . Até os veteranos Zileide Silva e Marcelo Cosme foram pior do que o "novinho": eles anotaram 10,5 e 10,2, respectivamente.

O único que se saiu melhor no Ibope desde que a Globo estreou Klava, Andréia e Camila em uma edição de sábado do JH foi Alan Severiano, que conseguiu 11,9 pontos no último dia 29.

