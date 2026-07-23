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TRISTEZA

Jornalista Caíque Verli, de 33 anos, é encontrado morto em apartamento no ES

Profissional da afiliada da TV Globo foi localizado por amigos no imóvel onde morava; causa do óbito é apurada pelas autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 10:17:29 Editado em 23.07.2026, 10:17:22
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Jornalista Caíque Verli, de 33 anos, é encontrado morto em apartamento no ES
Autor A Polícia Civil capixaba foi acionada e já iniciou o processo de apuração para identificar as causas da morte - Foto: Reprodução/caiqueverli/Instagram

O jornalista Caíque Verli, de 33 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, em Vitória (ES), na manhã desta quinta-feira (23). O profissional atuava na TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo, que confirmou a informação. Amigos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assim que o localizaram no imóvel, e a equipe médica constatou o óbito ainda no local. A Polícia Civil capixaba foi acionada e já iniciou o processo de apuração para identificar as causas da morte.

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Nascido em Carangola, em Minas Gerais, Caíque graduou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 2015 e integrou a 17ª turma do Curso de Residência da Rede Gazeta. Após o período de formação, passou a integrar a redação multimídia do grupo de comunicação em 2017, acumulando passagens marcantes pela rádio CBN Vitória, pelo portal de notícias A Gazeta e pela programação televisiva da casa.

Emocionada, a editora e apresentadora do telejornal "Gazeta Meio Dia", Rafaela Marquezini, destacou a sensibilidade e o olhar humano do colega no exercício da profissão. Segundo ela, o repórter demonstrava extremo cuidado com as fontes, respeito pela dor alheia e um faro apurado para as notícias, além de ser apaixonado pelo jornalismo e deixar uma imensa saudade entre os companheiros de redação.

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Em nota oficial, a Rede Gazeta manifestou profundo pesar pela perda do funcionário:

"É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.

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Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.

As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente."

As informações referentes às cerimônias de velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente.

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