Da Redação

Jornal Nacional registra pior audiência do ano

Telejornal de maior audiência no país, o Jornal Nacional registrou neste último final de semana seu pior índice de 2021. No sábado, o programa esteve abaixo dos 20 pontos pela segunda vez, com pontuação média de 19,2. Os dados do Ibope foram divulgados em matéria publicada pelo portal Terra.

Desde o começo do ano, a pontuação do noticiário de TV tem caído, principalmente aos sábados. Nos primeiros cinco meses de 2021, as médias registradas ficaram entre 24 e 26 pontos. De junho a setembro, a audiência foi de 23, em outubro, de 22 e, atualmente, segue em 21 pontos de média, segundo informa o site de notícias.

A redução no público telespectador coincide com o momento de redução no número de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Em 2020, devido ao início da pandemia, o ‘Jornal Nacional’ passou a alcançar mais pessoas, com picos de até 40 pontos.

Com informações do Comunique-se e do Terra.