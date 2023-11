Jorge Ben Jor termina casamento de 50 anos e vai morar no Hotel

Aos 84 anos, o cantor Jorge Ben Jor não está mais casado com Domingas Terezinha Inalmo de Menezes. Os dois ficaram juntos por mais de cinco décadas e construíram uma relação de muito amor e carinho.

Discretos, os dois tiveram dois filhos, Gabriel e Tomaso. As informações são do jornal Extra, que revela que o artista segue morando em uma suíte no Copacabana Palace, tradicional espaço de luxo no Rio de Janeiro. Ele só sai de lá para fazer shows.

A publicação ainda contou que a crise entre o casal começou em 2018, quando a mansão em que moravam precisou ser reformada. Atingida por uma tempestade, o espaço foi totalmente destruído.

"Botei minha casa para reformar e fui morar no Copacabana Palace. Quando caiu um tsunami de chuva, não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar e a água invadiu tudo. Eu não tinha onde morar. Ou eu ficava com meu filho Gabriel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou ia para o hotel", afirmou em entrevista ao podcast "W/ Cast", do amigo Washington Olivetto.

Domingas Terezinha também é citada em vários sucessos do cantor, como "País Tropical", "Cadê Teresa?" e "Domingas". Os dois subiram ao altar no auge de Jorge Ben. Em 1971, eles reuniram amigos próximos na Capela de São Pedro e São Paulo, no Morumbi, em São Paulo.

