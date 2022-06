Jorge Aragão é internado em hospital e passará por cirurgia

Da Redação

A assessoria do artista informou que a cirurgia está marcada para a quinta-feira (09)

Nesta terça-feira (07), o cantor Jorge Aragão foi internado no Hospital Copa D’or Star, no Rio de Janeiro, após passar mal. A assessoria do artista informou para a reportagem do Metrópoles que o sambista está com uma cirurgia marcada para esta quinta-feira (09).

A operação será para tratar um problema na vesícula, que o sambista aguardava para operar desde 2020, por conta da pandemia da Covid-19.



“O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem a público informar que o artista deu entrada no Copa D’or, no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 08. Aos 72 anos, Aragão tranquiliza os seus fãs, afirmando que está bem e que sua ida ao hospital se trata de um problema de um problema na vesícula, que já o incomodava desde 2020, mas não pode ser tratado cirurgicamente devido a COVID-19”, diz a nota.

“Aragão agradece, ainda, o carinho e preocupação do seu público e junto com sua equipe, se compromete a manter todos informados sobre seu estado”, finaliza o comunicado.





Fonte: Informações do Metrópoles.