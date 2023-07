Jorge Aragão é diagnosticado com câncer que atinge sistema linfático

Neste sábado, 15, Jorge Aragão foi diagnosticado com um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. A informação foi revelada pela assessoria do cantor e o diagnóstico foi feito após uma bateria de exames.

“Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rabello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo”, dizia a nota divulgada para a imprensa.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, um linfoma não Hodgkin é um câncer que se origina nas células do sistema linfático e se espalha pelo corpo de maneira não ordenada. Entre os sintomas deste tipo de câncer, o principal é o aumento dos gânglios linfáticos, que aparece como caroços em partes do corpo como pescoço, virilha e axila.

Ainda de acordo com a assessoria do cantor e o comunicado, que também foi postado no Instagram do cantor, Jorge “manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”. Os representantes do cantor ainda afirmaram que ele está fazendo o tratamento em casa e não precisou ser internado.

Outros famosos já tiveram que passar por um tratamento do linfoma não Hodgkin, como Edson Celulari, Reynaldo Gianecchini, Gloria Perez e a ex-presidente Dilma Rousseff. A atriz americana Jane Fonda recebeu o diagnóstico da doença no ano passado, e se mostrou confiante e segura em suas redes sociais: “Este é um câncer muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem. Então, me sinto com muita sorte”.





Com informações: Revista Caras

