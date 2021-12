Da Redação

Jorge & Mateus se divertem com pedido inusitado de fã; Veja

A dupla Jorge & Mateus se apresentou recentemente em Avaré, cidade localizada no interior de São Paulo, e foi surpreendida pelo pedido de um fã. Assim como muitos outros artistas, os sertanejos também passam por muitas situações de assédio envolvendo o público, mas por essa ninguém esperava.

Através das redes sociais, um vídeo em que um fã escreve um recado para Mateus na tela do celular viralizou na web. “Pelo amor de Deus, me come, Mateus“, dizia a mensagem. Para completar, os cantores conseguiram ler a mensagem e até interromperam a apresentação porque não conseguiam segurar a risada.

Como na internet nada passa despercebido, descobriram que o fã se chama Marcelo Faria e tudo foi apenas uma brincadeira. “Quando o fanatismo ultrapassa os limites e uma simples frase desconcerta os artistas”, brincou Marcelo, enquanto compartilhava o vídeo em seu Instagram.

Para completar, por conta da proporção que o vídeo tomou, a namorada de Marcelo também explicou. “Foi uma brincadeira que ninguém imaginava a proporção. Estão falando que ele estava drogado e não estava”, explicou Carol Ferreira em suas redes sociais.

Com informações POPline.

Veja:

