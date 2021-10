Da Redação

Jonathan Pires é dono da maior página de Umbanda do país

O digital influencer, Jonathan Pires de 30 anos, conseguiu alcançar o maior número de seguidores em sua página Maria Padilha no Facebook e no Instagram, onde se tornou o maior influenciador da religião umbandista no Brasil.

Atualmente, a página Maria Padilha no Facebook têm 977 mil seguidores, com textos de incentivo, vídeos da religião de matriz africana como o Candomblé e os guias de Umbanda como os Caboclos e a própria entidade principal que leva o seu nome na página, Maria Padilha.

Já no Instagram, os seguidores de Jonathan somam 717 mil e em seu Tik Tok 185 mil, trazendo sempre o divertimento, o respeito, a caridade para com o próximo e a união de todos da religião espírita e simpatizantes.

A página Maria Padilha foi criada com o propósito de unir mais os umbandistas e também os candomblecistas para que, juntos, mostrasse a beleza da religião e tirasse a imagem que certos grupos intolerantes religiosos criaram afirmando que as religiões citadas são do "mal."

Jonathan Pires também usa sua página no Facebook e o seu Instagram com o intuito de ajudar nas divulgações de caridade, apoio aos menos favorecidos, atos de intolerância religiosa contra terreiros depredados como o último caso ocorrido em 15 de Agosto desse ano, onde o terreiro Nosso Senhor do Bonfim em SC da líder e umbandista, Mãe Alzira de 66 anos, foi destruído depois que atearam fogo por crime de ódio religioso.

O digital influencer também faz a diversão de todos os adeptos da religião e demais seguidores em sua conta oficial no Tik Tok e alcança milhões de pessoas em tempo recorde como no caso de sua criação, o filtro para o celular com o seu bordão "Nunca foi Sorte, Sempre foi Macumba" e o

"Fogo no Parquinho Bebê", que alcançou até o momento a marca de 7 milhões.

O filtro já está disponível em todos os celulares, basta apenas acessar o seu perfil no Facebook e ou no Instagram e usar o primeiro filtro umbandista criado pelo digital influencer.

A página oficial Maria Padilha alcança, em média, cerca de 13 milhões de pessoas por dia, somando todos os textos e vídeos publicados pelo digital influencer, Jonathan Pires.

Pelo seu lado solidário, Jonathan Pires também promove obras de caridade por todos os estados brasileiros, ajudando com doações de mantimentos, roupas, reformas de terreiros destruídos pelo ódio de intolerância religiosa, festas de Cosme e Damião para as crianças carentes dentre muito mais ações de amor ao próximo, mostrando que a religião não é nada do "demônio", mas sim de solidariedade, honra e reverência ao resgate de seus ancestrais.

