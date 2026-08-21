Jonas Sulzbach fratura o braço em queda durante viagem de esqui na Argentina

Modelo perdeu o equilíbrio praticando o esporte na Cordilheira dos Andes e precisou imobilizar o membro superior

O ex-BBB e modelo Jonas Sulzbach, de 40 anos, sofreu uma fratura no rádio após cair enquanto praticava esqui em Chapelco, na Cordilheira dos Andes, na Argentina. A queda ocorreu na última terça-feira (18), durante a sua primeira experiência no esporte. O influenciador perdeu o equilíbrio, tentou se apoiar no chão para conter o tombo e acabou lesionando o membro superior.

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Acompanhado de três amigos no passeio, Jonas precisou ter o braço imobilizado com gesso ainda na região e retornou ao Brasil para dar sequência à recuperação. Nas redes sociais, o modelo encarou o percalço com tom bem-humorado ao publicar uma foto do braço engessado e classificar a viagem como inesquecível. Amigos e ex-colegas de confinamento reagiram à publicação desejando boa recuperação ao ex-participante do reality show.

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De volta à rotina, Jonas relatou aos seus seguidores as dificuldades de adaptação para realizar tarefas diárias que antes eram automáticas. O influenciador citou desafios para preparar alimentos, abrir potes, tomar banho, passar fio dental e calçar meias ou tênis usando apenas uma das mãos, destacando que precisa desenvolver novas habilidades durante esse período de reabilitação.

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