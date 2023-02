Jojo Todynho vai se afastar das redes devido a problema de saúde

Da Redação

A cantora comunicou seus fãs que vai ficar um tempo longe da web através do Instagram

A cantora Jojo Todynho recorreu às redes sociais, nessa quinta-feira (23), para comunicar seus seguidores que vai se afastar da internet por algum tempo para tratar um problema de saúde.

“Oi amores, passando para deixar um beijão pra todo mundo e agradecer pelo carinho, estou muito gripada… Estou estressada ao extremo! Chega estou fanha. Vou dar um up no meu closet porque está um caos, mexer aqui em cima da cama, estou com o ouvido meio abafado e não estou ouvindo. Vou ficar ausente do insta pra me realinhar. Estou estressada e sensível, quando fico assim eu choro”, disse a artista em seus stories do Instagram.

Por conta de seu estado, Jojo alegou que vai tomar aquele "charopão" de vó. “(…) Acho que vou pedir pra minha avó fazer aquele charopão com alho e com tudo, eu não estou aguentando, minha cabeça está estourando. Eu estou muito estressada e olha que fiz terapia hoje mas estou estressada. Que luta ein, olha”, completa.

O anúncio da funkeira foi feito após ela aproveitar muito o carnaval, inclusive, ela gerou muita repercussão ao surgir em um camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (20), com o bumbum à mostra.

