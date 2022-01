Da Redação

Jojo Todynho torce o joelho durante festa de casamento

Jojo Todynho aproveitou tanto sua festa de casamento com Lucas Souza, neste sábado (29), em um sítio no Rio de janeiro, que até torceu o joelho enquanto dançava ao lado do marido durante o show do cantor Tiee.

Em vídeos postado no Instagram, Jojo aparece sentada, com Lucas fazendo compressa de gelo em sua perna. "Foi dar uma de bailarina, acrobata...", brincou ele. "Lucas quebrou minha unha, eu torci meu joelho", contou ela, que tomou remédios para aliviar a dor. "Meu enfermeiro", declarou ao marido.

Jojo escreveu na sexta-feira (28) sobre o sonho de se casar e ter uma família. "Sempre sonhei em ter minha família e voltar a ter minha vida com Deus. Tenho outros planos para a minha vida e quem dita o que eu devo fazer é Deus. (...) Meu marido, além de fazer duas faculdades, ele tem o dinheiro dele, a profissão dele, e eu tenho muito carinho pelos militares. Minha família tem militar. Amo militar, amo farda, sou Maria Batalhão, nunca neguei isso para ninguém", continuou.

