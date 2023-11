Jojo Todynho sobre divórcio com Lucas: 'Peguei conversa com homens'

Jojo usou as redes sociais para falar do divórcio

A cantora Jojo Todynho utilizou seu perfil do Instagram para falar sobre o divórcio com Lucas Souza, que está em A Fazenda 15. Segundo a funkeira, um dos motivos da separação foi quando ela encontrou conversas de seu ex-companheiro com outros homens. A artista ainda citou outros, como quando o rapaz chutou um cachorro e pagou para não ter uma foto sua comprando drogas divulgada.

“Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversa dele com homens. Quando fui questioná-lo, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo. Pensei: ‘Como vou contar isso?’. E então começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”, disse Jojo.

A cantora também comentou sobre o episódio em que Lucas chutou seu cão. “Ele chutou o Braddock. Está tudo no processo", disse. "Eu achei maconha dentro da minha casa", relatou Jojo, falando que o ex-marido pagou para que uma foto sua comprando a droga não fosse divulgada.

“O ex-assessor do Lucas contou que ele perdeu dez mil com uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando drogas. Isso foi um dos motivos de eu ter colocado ele para fora da minha casa”, detalhou.



Por fim, Jojo Todynho desabafou sobre ser julgada pelo fim do relacionamento e revelou que Lucas tentou reatar o relacionamento. “Eu falei que não voltaria. Ele me xingou e foi aí que eu coloquei a medida protetiva contra ele. Ele surtava a troco de nada. Parem e julgar e colocar a mulher como demonizada. ‘Como ela é difícil’, ou ‘ela é maluca’. Eu fui muito apaixonada pelo Lucas, fiz de tudo para ajudar ele. Eu tenho mensagens da irmã dele aqui, que falou que ele foi moleque. A família dele sabe”, encerrou.

