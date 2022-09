Jojo Todynho se desentende com influencer por conta de ciúmes; vídeo

Da Redação

Os outros participantes do bate-papo decidiram não se meter na discussão

A funkeira Jojo Todynho é assunto nas redes sociais depois de se desentender com um influenciadora digital durante um bate-papo no Multishow. A artista teve uma crise de ciúmes de Blogueirinha, após ela elogiar Lucas Souza, marido de Jojo.

Todynho não gostou do comentário feito pela influencer e disse: “Pra pegar marido dos outros têm que ter disposição. Não esqueça que sou maluca, problemática e deixo careca. Comigo o negócio é frenético!”, começou ela.

“Vou logo te dar um papo reto, não existe mulher melhor e nem pior que a outra, eu não sou melhor e nem pior que você, arranco essa lace rapidinho”, disse Jojo Todynho. Os demais convidados da roda se assustaram com o clima tenso, mas preferiram não se meter na discussão entre as duas mulheres.

Outro desentendimento

Durante os bastidores do "Dança dos Famosos", a influenciadora Gkay não gostou muito de uma atitude tomada por Jojo Todynho. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a funkeira fez comentários sobre a famosa festa "Farofa da Gkay".

Ainda conforme a colunista, as duas teriam se entranhado ainda no palco, após a cantora, que já confirmou publicamente ter recusado um convite para a festa de Gkay, ter sugerido que uma das pessoas da plateia fosse chamada para o evento no seu lugar.

Ainda segundo Fábia, a influenciadora negou qualquer "climão" entre elas. Porém, Jojo Todynho, quando indagada sobre o episódio, confirmou a informação e disse que, apesar de Gkay não ter curtido a sugestão, as duas ficaram "de boa".

"Eu estava conversando com a plateia e ela chegou e participou da conversa também. Sugeri que ela desse o convite que seria meu para alguém da plateia e acho que ela não gostou, mas depois ficou tudo bem, eu acho", teria dito a funkeira à colunista.

