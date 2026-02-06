Leia a última edição
Jojo Todynho reage após comentários sobre tamanho de sua cabeça

A famosa não ficou calada e fez questão de retrucar a internauta

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 12:18:53 Editado em 06.02.2026, 12:18:49
Jojo Todynho reage após comentários sobre tamanho de sua cabeça
Autor Jojo Todynho provou novamente que não abaixa a cabeça para críticas negativas - Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho provou novamente que não abaixa a cabeça para críticas negativas. Sem papas na língua, a influenciadora digital e cantora usou as redes sociais para rebater a fala de uma internauta sobre sua aparência após emagrecer quase 90 kg.

A seguidora em questão teria falado a respeito do tamanho da cabeça de Jojo nos comentários de um vídeo em que a influenciadora aparece treinando na academia. A famosa, por sua vez, não ficou calada e fez questão de retrucar a internauta.

“Agora que eu parei para ver os comentários do meu vídeo, e pasmem, depois vão dizer que o sonho do oprimido é ser o opressor. A imensa rindo. Eu falei para ela: ‘Antes de você rir de alguém, tinha que comprar um mounjaro’. Aí você entra no perfil da querida, acho que estava maior do que a versão antiga da Jojo Todynho, mas está rindo dos outros“, disparou ela.

“Olha, vou falar uma coisa para vocês… tem coisa que não tem cabimento. As pessoas não olham a carranca. ‘Ah, porque a cabeça está maior que o corpo’. Deixa estar. Porque a cabeça acompanha a conta bancária. Está com a cabeça pequena e está dura. Então, prefiro ter a cabeça grande“, concluiu Jojo Todynho.

Fonte: Revista Caras

