Jojo Todynho reage após comentários sobre tamanho de sua cabeça

Jojo Todynho provou novamente que não abaixa a cabeça para críticas negativas. Sem papas na língua, a influenciadora digital e cantora usou as redes sociais para rebater a fala de uma internauta sobre sua aparência após emagrecer quase 90 kg.

📰 LEIA MAIS: Suzane von Richthofen é acusada de retirar bens da casa do tio falecido sem autorização

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A seguidora em questão teria falado a respeito do tamanho da cabeça de Jojo nos comentários de um vídeo em que a influenciadora aparece treinando na academia. A famosa, por sua vez, não ficou calada e fez questão de retrucar a internauta.

“Agora que eu parei para ver os comentários do meu vídeo, e pasmem, depois vão dizer que o sonho do oprimido é ser o opressor. A imensa rindo. Eu falei para ela: ‘Antes de você rir de alguém, tinha que comprar um mounjaro’. Aí você entra no perfil da querida, acho que estava maior do que a versão antiga da Jojo Todynho, mas está rindo dos outros“, disparou ela.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Olha, vou falar uma coisa para vocês… tem coisa que não tem cabimento. As pessoas não olham a carranca. ‘Ah, porque a cabeça está maior que o corpo’. Deixa estar. Porque a cabeça acompanha a conta bancária. Está com a cabeça pequena e está dura. Então, prefiro ter a cabeça grande“, concluiu Jojo Todynho.

Jojo Todynho DETONA internauta que criticou o tamanho de sua cabeça no seu último video:



“Uma IMENSA rindo, eu falei pra ela: ‘Gente antes de você rir de álguem você tem que comprar um mounjaro.” pic.twitter.com/bD9DJqC7g2 — QG do POP (@QGdoPOP) February 5, 2026

Fonte: Revista Caras