Jojo Todynho pede exclusão do nome da mãe de certidão de nascimento

No Instagram, a cantora também comentou sobre as acusações de que seria homofóbica.

Na madrugada desta sexta (17), Jojo Todynho fez um desabafo nas redes sociais e revelou que pediu a retirada do nome da mãe de sua certidão de nascimento. De acordo com a cantora, a mulher não fez parte de sua criação, então não merece o direito de herdar seu patrimônio, caso não tenha filhos.

“Queria deixar um recado para uma fã minha que insiste em dizer por aí que me ama e é notório esse amor dela por mim. Vou te dar uma dica, bebê: começa a juntar [dinheiro], porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona”, iniciou a funkeira nos Stories.

“Eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo da minha certidão de nascimento e vou deixar apenas o nome do meu pai. Quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, todo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó… Não só por ela, mas pela minha família”, justificou a intérprete de “Que Tiro Foi Esse?”.

Ela ainda enfatizou que não gosta de expor a avó na internet e já pediu aos fãs, inúmeras vezes, para que não a incomodem. “As pessoas ficam indo na porta da minha avó e eu pedi, pelo amor de Deus [para pararem], tenho minha vida, a minha avó a dela, ela já é uma senhora, então evita. Coloquei câmera na casa da minha avó, vocês sabem que ela é tudo pra mim. Tudo o que eu tenho e sou hoje eu devo à minha avó”, afirmou.

“Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho… E quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu”, continuou ela.

No início da semana, a colunista do portal Em Off, Fábia Oliveira, divulgou um vídeo em que Lucas Souza, ex-marido de Jojo, aparece conversando com Dona Ione, mãe biológica da artista. Nas imagens, a mulher defende o ex-genro e chega a chamar a própria filha de “ordinária”. “O diabo vai usar ela pra destruir você. É uma guerra espiritual, você não sabe? O cão usa o corpo de outra pessoa para prejudicar. Deixa Deus trabalhar. Deixa ela pra lá”, expressou.

Polêmica: Mãe de Jojo detona filha. Ex-marido da cantora usou as redes sociais para postar conversa particular entre Lucas Souza e a mãe de Jojo Todynho, veja! pic.twitter.com/Rpd6kV5GN9 — Melhor Da Tarde (@melhortardeband) February 13, 2023

Sem citar o registro, Todynho declarou: “Vai ser tudo resolvido sem pena e sem dó, porque na minha vez ninguém teve pena e dó de mim. Na hora que as pessoas querem me caluniar, me difamar, elas não pensam, e agora segura o rojão. Tudo que falei pra vocês está tudo provado e nas mãos da Justiça…”.



“Na vida estamos sujeitos a erros, a passar por diversas situações, mas com verdade e dignidade eu sigo com a cabeça erguida, sem temer e ficar receosa com nada. A verdade por si só prevalece e o ônus da acusação é de quem está acusando”, acrescentou.

Doutora Jordana Gleice

Para além da polêmica com a mãe, a cantora também contou que em março deste ano, entrará no curso de Direito. “Na terceira semana de março já começo a cursar Direito, estou muito feliz.. A Jojo Todynho daqui a um pouco, ela não vai desaparecer nunca, mas a Dra Jordana Gleice está chegando. Vou me dedicar, vou me formar, um abrir um escritório f*da e quem sabe me tornar juíza, desembargadora… cada vez mais a vontade de estudar fica aguçada“, disse ela, que está tendo aulas de letramento racial. Jojo ainda falou que não ficará mais brigando ou se justificando nas redes sociais, justamente por conta do curso.

Cantora rebate acusações do ex-marido

Sobre as acusações do ex-companheiro de que seria homofóbica, a campeã de “A Fazenda 12” rebateu: “”Impossível [ser homofóbica], sem cabimento algum. Saí em defesa na Parada Gay de São Paulo. O Ricardo, meu professor, estava aqui na minha mesa e me conhece bem, pode falar melhor sobre isso. Eu queria entender como funciona as movimentações, e falei pra ele que estava com medo de participar, de ser rejeitada, porque quando saiu aquela música ‘Arrasou, Viado’, as pessoas acharam que eu queria me aproveitar… e ele me disse: ‘as pessoas sabem quem é você”.

Jordana ainda comentou sobre seu posicionamento político, afirmando que não tem partido. “Tenho 25 milhões de seguidores e é uma responsabilidade muito grande vir para as redes sociais levantar qualquer tipo de bandeira. Não tenho partido político, tenho o meu partido, do que eu entendo, tenho o partido de mim e quero procurar ter conhecimento para não falar besteira”, concluiu.

Assista ao desabafo completo:





Com informações: Hugo Gloss





