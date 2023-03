Jojo Todynho passa por transformação e surpreende seguidores; veja

Da Redação

Jojo Todynho antes de colocar o mega hair

Em um momento de grandes mudanças pessoais, Jojo Todynho resolveu deixar em evidência essas diferenças e, como complemento, mudar radicalmente o cabelo. A cantora vem afirmando nas redes sociais que está preparada para uma nova fase da sua vida.

Nesta sexta-feira (03), a funkeira apareceu com um novo visual e surpreendeu todos os seguidores. A artista escolheu um salão especializado em mega hair, em São Paulo, para mudar as "madeixas".

O colunista Leo Dias conseguiu descobrir que Jojo aplicou quatro kits de cabelo com 70 centímetros de comprimento. A técnica utilizada foi a mega hair invisível da especialista Tati Cordeiro. De acordo com ele, a cantora precisou desembolsar o valor de R$ 15 mil.

No seu perfil do Instagram, Jojo compartilhou o resultado com seus mais de 25 milhões de seguidores e na legenda brincou: “Jeniffer Lopez tá diferente!!”

Veja:

