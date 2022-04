Da Redação

Jojo Todynho participará da 'Dança dos Famosos', da Rede Globo

A primeira participante do quadro "Dança dos Famosos", do programa Caldeirão com Huck, da Globo, foi anunciada nesta segunda-feira (21), durante o Encontro, e se trata de Jojo Todynho. A atração deve voltar em abril.

A funkeira foi entrevistada por Fátima Bernardes e disse que está "viciada" no Big Brother Brasil 2022. Jojo falou sobre o paredão do reality, que conta com Laís, Douglas Silva e Eliezer. “O que o Arthur fala tem muita coerência e estou esperando a saída da Laís com 99% dos votos”, declarou Jojo.

Também na atração matinal, Jojo Todynho lembrou do confinamento em A Fazenda 11, realizado em 2020, que terminou com a vitória da cantora. “Já andei ficando confinada em um outros lugares. Antes de entrar, a Regina [assessora] pediu para eu gravar vídeos pedindo para ficar. Não quis fazer. Se o público quisesse me tirar, beleza. Voltaria para Bangu”, explicou.



No reality da Record TV, a cantora abriu o jogo sobre sua relação com Mateus Carrieri. “No jogo, eu me apaixonei pelo Carrieri, porém, na reta final, fui traída pelo Carrieri”, pontuou, citando a aproximação do ator com Biel, grande rival de Jojo no jogo.

Com informações do Metrópoles.