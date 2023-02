Jojo Todynho mostra resultado de lipo da papada: "Melhorou muito"

Da Redação

Jojo Todynho, de 25 anos

Jojo Todynho, de 25 anos, realizou um procedimento de lipo na papada, região abaixo do queixo onde pode haver acúmulo de gordura. A influenciadora mostrou como ficou o procedimento, após ter feito uma sessão de drenagem.

"Acabei de fazer minha drenagem. Drenei já a papada. Ainda está inchadinha mas já melhorou muito, gente", contou a cantora no seu perfil do Instagram.

Com uma proteção envolta no rosto, Todynho brincou com os seguidores que agora teria se tornado uma lutadora de sumô. “É, bebê, vocês aguardem! Fiz a papada, estou “tchutchucs”. O que você é? Sou lutadora de sumô, é isso! Estão pensando o quê?”, brincou.

fonte: Reprodução/Instagram

A artista deixou os fãs bem preocupados com o seu estado de saúde, já que o procedimento pode ser bem complicado. “Tô em casa agora e sangra mesmo, tá? Vou colocar agora uma placa com gelo pra dormir, vai ficar tudo certo. Tenho uma reunião agora, daqui a pouco eu vou tomar um banho e ficar quietinha. Tudo nos conformes, tá pessoal?! Obrigada pela preocupação”, completou ela.

fonte: Reprodução/Instagram

Planos futuros

Recentemente, Jojo comentou sobre as críticas ao corpo e mencionou a cirurgia bariátrica que pretende fazer. Entre os planos dela, que se separou recentemente de Lucas Souza, está começar uma família. Ela afirmou que já sabe quem será o pai de seu filho e chegou até a fazer um ultrassom para checar a saúde do útero e compras para o enxoval, mas não disse quando colocaria tudo em ação.

