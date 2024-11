Jojo Todynho mostra encontro com o filho adotivo em viagem a Angola

continua após publicidade

Na última quinta-feira, 25, Jojo Todynho surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro de um momento especial com o filho adotivo, Francisco, durante sua viagem a Angola. No país para participar de uma audiência do processo de adoção, a cantora dividiu o reencontro com o menino e se declarou para ele em suas redes sociais.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Jojo Todynho revelou que viajou para Angola, embora sem revelar muitos detalhes sobre a viagem inicialmente. Mais tarde, a estudante de direito compartilhou o motivo ao publicar um vídeo em que aparece abraçando seu futuro filho adotivo, que sorri alegremente e está bem próximo dela.

“Seu futuro será brilhante, Francisco", Jojo prometeu ao reencontrar o futuro herdeiro na legenda do post. Agora, ela deve passar por uma nova audiência, além de tentar agilizar o processo para adotar legalmente o pequeno. Vale lembrar que a cantora brasileira conheceu o menino durante sua viagem à Luanda, na Angola, em 2023.



Foto por Reprodução/Instagram Jojo Todynho e Francisco

Em suas redes sociais, Jojo contou como foi o primeiro encontro com Francisco em sua escola: “O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para as crianças que eu não prestei atenção. Depois que o professor colocou ele de frente para mim, foi surreal. Eu olhei para ele e falei: esse menino é meu filho”, disse.

“O olho dele brilhava. Foi uma conexão diferente, não tem explicação. Eu perguntei: 'qual é o seu nome?'. 'Francisco'. E eu falei: e se eu quiser te levar embora?'. E ele: 'eu vou embora com você'. Aquele menino lendo me bota no chinelo e muita gente", disse Jojo, que logo entrou em contato e iniciou o processo de adoção de Francisco.

Inclusive, após anunciar que estava adotando a criança, Jojo se tornou alvo de críticas por não ter visitado orfanatos brasileiros. No entanto, a artista fez questão de rebater: “Nunca tive essa perspectiva de adotar, foi uma coisa de amor à primeira vista. Fui para fazer visitação e foi amor à primeira vista, é meu filho, minha paixão”, afirmou.

Jojo Todynho se encanta ao mostrar quarto do filho

A casa de Jojo Todynho ganhará um novo morador em breve! A cantora usou as redes sociais na terça-feira, 21, para mostrar como está ficando o quarto do pequeno Francisco, criança que ela está adotando. De olho em todos os detalhes, ela contou que o cômodo ainda passaria por alguns ajustes, mas já estava ganhando vida.

