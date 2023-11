Jojo Todynho ganha 'cheiro' no pescoço ao reencontrar Cauã Reymond

Nesta quarta-feira (29), a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar sua agenda de gravações agitada nos estúdios da TV Globo. Em meio à correria, ela reservou um momento para se reencontrar com um amigo especial, o ator Cauã Reymond, e eles surgiram trocando carinhos entre os bastidores.

Através do stories do Instagram, Jojo detalhou sua rotina durante o dia de gravações: “Essa vida de global não é fácil”, brincou ao mostrar que estava entrando no estúdio. Na sequência, a estudante de direito apareceu prontíssima para brilhar nas telinhas da emissora com um vestido preto justinho que destacou suas curvas em meio a recuperação de sua cirurgia bariátrica.

“Vou trocar de roupa que agora vou pro segundo e depois tem o terceiro programa”, a cantora revelou que estava filmando uma série de participações especiais na emissora, até que trombou com o galã nos corredores entre uma gravação e outra: “Olha quem vai gravar comigo hoje”, ela se derreteu ao posar ao lado do amigo.

O ator, que protagoniza a novela ‘Terra e Paixão’ na emissora, apareceu com um sorrisão de orelha a orelha e aproveitou a gravação para abraçar a amiga com direito a um cheiro no pescoço. Jojo chegou até a fechar os olhos para aproveitar ao máximo o momento de carinho com o artista, com quem nutre uma amizade há algum tempo.

Vale lembrar que apesar de surgirem coladinhos, Jojo e Cauã são apenas amigos! A cantora, inclusive, vive um relacionamento discreto com o carioca Renato Santiago. A primeira aparição ao lado de seu novo namorado aconteceu no dia 12 de junho deste ano, quando ela comemorou seu primeiro Dia dos Namorados. Desde então, a futura advogada optou por manter discrição total na relação.

