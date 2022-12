Jojo Todynho fica 'pistola' com Tite na Central da Copa; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jojo ameaçou xingar Tite logo na abertura do programa da Globo

Jojo Todynho não se conformou com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, criticou Tite e ameaçou abandonar o "Central da Copa" de hoje. O Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia e se despediu nas quartas de final nesta sexta-feira (9).

continua após publicidade .

Jojo ameaçou xingar Tite logo na abertura do programa da Globo, mas foi contida pelo apresentador Alex Escobar. Pouco depois, a artista se levantou e disparou críticas ao técnico da seleção brasileira. Ela não gostou das alterações de Tite, como as saídas de Vinicius Jr e Lucas Paquetá, e também a ida do treinador para o vestiário logo após a eliminação.

-LEIA MAIS: ' Novo rumo à minha vida': Jojo Todynho anuncia que fará bariátrica

continua após publicidade .

Quanto à disputa por pênaltis, Jojo defendeu que Neymar deveria ter sido o primeiro do Brasil a bater a penalidade, e não o "garoto" Rodrygo. "O Neymar tinha que ter sido o primeiro. Que isso, gente! Ele [Tite] já começou errando aí, que ele tirou o Vinicius Jr, para botar o Rodrygo. Que isso, cara? Garoto imaturo para bater pênalti. Não existe isso. É garoto. Como que ele vai tirar Paquetá do negócio. Não existe isso", começou Jojo.

"Estou indignada. Desculpa, não vou ficar no programa hoje não. Eu quero que o Tite vá para a ... Vou me retirar. Não é possível. Quero virar amiga do Neto. Ele [Tite] virou as costas para a gente. Eu não entendo de futebol, mas que viu o jogo viu que o negócio estava...", completou a artista, que, apesar da ameaça, permaneceu no programa da Globo.

Após empate sem gols no tempo regulamentar, Neymar colocou o Brasil na frente no primeiro tempo da prorrogação. Petkovic deixou tudo igual para os croatas no fim do segundo tempo da prorrogação. Nos pênaltis, Rodrygo parou no goleiro Livakovic e Marquinhos acertou a trave.

continua após publicidade .

Informações do UOL.

Veja:





Siga o TNOnline no Google News