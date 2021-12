Da Redação

Jojo Todynho fica noiva após quatro meses de namoro

Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores na manhã desta sexta-feira (10) ao anunciar que ela e o namorado, o oficial do Exército Lucas Souza, ficaram noivos, após quatro meses de relacionamento. A cantora compartilhou em seu Instagram uma foto, feita por Jour Béni, do momento em que foi pedida em casamento e contou um pouco de como foi

"Sem palavras para essa surpresa! E eu sem desconfiar de nada. E a Renata me pedindo para eu colocar um vestido bege, porque sexta-feira se usa roupas claras. Já estava tudo tramado com o Lucas. Desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. Oi? Como assim, Deus? São 4 meses de muita história”, disse Jojo.

A cantora lembrou quando conheceu Lucas durante uma viagem para Tulum, no México, e que tudo aconteceu de forma muito intensa entre eles. "Fiquei maluca, pois pensei que ele era gringo, até ele vir falar comigo. 'Oi, te acompanhei na Fazenda, posso tirar uma foto com você?'. Ah, eu, prontamente, respondi: 'posso te dar um beijo?'. E, nesse percurso da nossa história, aconteceram muitas e muitas coisas e a certeza que temos é que o amor sempre vence. Obviamente, eu disse sim, com toda certeza que é ele o homem com que eu quero compartilhar todos os momentos, sonhos. Te amo", disse.

Um vídeo do pedido também foi postado no Instagram do fotógrafo, registrando a emoção do momento.

Namoro vazado e últimos relacionamentos conturbadosO namoro de Jojo e Lucas vazou na web quando os dois estavam há três meses juntos. A cantora compartilhou um clique com o oficial do Exército apenas para os amigos mais próximos no Instagram, mas a imagem foi parar em perfis de fofoca.

"Algum filho da p*ta, alguma pessoa que eu confiava e é impossível descobrir quem foi, pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau-caratismo", desabafou ela na época.

Antes de Lucas, Jojo se relacionou com Márcio Felipe. Durante o namoro, surgiu um boato de que rapaz teria traído a manicure Izabelle Branquinho, com a cantora, o que foi desmentido. "Toda vez que estou com alguém, sempre vem alguém querendo biscoito. Vamos ver quem será a próxima. Da última vez teve aquela história da ficante traída, e eu nunca vi isso. Só estresse. Cada dia que passa eu fico mais saturada de internet. Não tenho mais vontade", relembrou.

Jojo também teve um namoro relâmpago em abril com Polidoro Junior, atual de Karol Conká. Eles terminaram o relacionamento dois dias após o anunciarem nas redes sociais, depois que a modelo Cristina Mendonça apareceu na mídia para dizer que o jogador de futebol estava, ao mesmo tempo, envolvido com ela, a cantora e outras mulheres.

Na época, Polidoro contou ter feito um boletim de ocorrência contra Cristina.

Com informações, Revista Quem