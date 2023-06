Jojo Todynho exibe cinturinha em vestido branco: "Larga de recalque"

Siga o TNOnline no Google News

Vivendo uma nova fase, a influenciadora digital Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao surgir com um vestidinho branco nas redes sociais. Sempre esbanjando seu lado mulherão, a estrela roubou a cena com o look compartilhado na noite da última quinta-feira (1º).

Na sequência de cliques, a dona do hit "Que Tiro Foi Esse" aparece em diversas poses em frente ao espelho, fazendo caras e bocas para a lente da câmera. Dona de um corpo escultural, ela exibiu suas curvas e deixou os seguidores babando.

"Quando a fatura chegar, só vou dizer que mentira..! Não tem jeito mulherada temos que ralar muito, pra sustentar a madame que habita em nós… Ser mulher e ter mulher custa caro, nos valorizem", declarou a famosa na legenda da publicação, que ostentou ao mostrar alguns acessórios de luxo.

Nos comentários, os admiradores da artista fizeram questão de exaltá-la. "Mulherão", comentou um seguidor. "Que sorriso lindo", disparou outro. "Maravilhosa!!!", falou um terceiro. "Quanta beleza!", observou mais um. "Deixa a mulher ser feliz, larga de recalque", afirmou um admirador, defendendo Jojo dos haters.

VEJA:

