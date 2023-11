Jojo Todynho é alvo de comentários maldosos após postar foto; confira

Em processo de emagrecimento após a realização de uma cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho voltou a rebater críticas de alguns internautas sobre seu corpo. Nesta sexta-feira (3), a vencedora do reality show "A Fazenda 12" respondeu alguns comentários maldosas em nova foto publicada em seu Instagram.

No clique compartilhado nas redes sociais, a artista apareceu com um macacão preto coladinho e toda arrumada para curtir a noite na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (confira o post abaixo). No entanto, sua foto foi recebida novamente por críticas aos resultados da sua cirurgia de redução no estômago.

"É acho que do 88 passou para o 87,9", disparou um internauta nos comentários. Jojo logo lhe respondeu rispidamente: "Igual sua língua que ao invés de ficar na boca, arrasta pelo chão lambendo m*rda".

Já outro sugeriu que a famosa teria uma doença crônica nas pernas. "Aparentemente, tem lipedema nas coxas. Há que fazer tratamento específico. Geralmente é confundido com obesidade, mas não é", disse outro, que também recebeu uma resposta. "Lipedema deve tá na sua língua", rebateu Jojo.

Veja o post:

