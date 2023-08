Jojo Todynho dá o que falar ao dar carrão para o namorado

A cantora divulgou fotos do presente no Instagram

A cantora Jojo Todynho deu o que falar nesta quarta-feira, 23, ao mostrar que deu um presente caro para o namorado, Renato Santiago, com quem está há 8 meses em um relacionamento oficializado. Em seus stories, ela comentou sobre ter comprado um carro no nome dele.

Gravando o amado, sem mostrar o rosto, por ele não gostar de aparecer, a funkeira falou sobre ter feito o agrado para o eleito, que conhece há cerca de 10 anos. A famosa então já se adiantou e rebateu possíveis comentários sobre ela ser "emocionada" ao dar um automóvel para o parceiro.

"Gostou meu amor do seu presente? É isso, presente pro meu Preto, porque é isso aí, ele merece, gente, vou falar uma coisa pra vocês: esse homem me atura 10 anos mais 8 meses de relacionamento oficializados, em 10 anos a gente era amigo...", falou sobre já se conhecerem.

Jojo Todynho se mostrou contente e falou sobre um possível término no futuro. "Muito feliz, vivendo cada vez mais, paz terrível, sem perturbação, Renato é uma pessoa maravilhosa, ele é meu amigo há 10 anos e faz 8 meses que a gente tá junto, 'ah Jojo emocionada', a gente vai continuar sendo amigo, mas ele falou que não me larga não, porque cada dia que passo to ficando mais fininha", disse sobre não se importar e presentear sem pensar em outras coisas.

A cantora ainda enalteceu Renato dizendo que ele é trabalhador, focado em sua rotina e que não gosta de aparecer, negando até fotos por gostar de ficar na sua. "De família, tem que ser valorizado, é chato, não gosta de tirar foto, odeia aparecer...", comentou sobre a personalidade dele.

Em seguida, ela respondeu em seus stories se o carro está no nome do namorado. "O presente fica no nome do presenteado, o carro da minha prima tá no nome dela, dele tá no nome dele, cada um com seus presentes", explicou como faz quando compra algo para alguém que gosta.

É bom lembrar que Jojo Todynho está operada após ter passado por uma cirurgia bariátrica. Em entrevista ao Fantástico, ela revelou os motivos pessoais e de saúde que a levaram escolher pelo procedimento.

Fonte: Revista Caras.

