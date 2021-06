Jojo manda recado para Adriane Galisteu: "Faça seu trabalho"

Continua após publicidade

Jojo Todynho não não gostou nada de ser citada por Adriane Galisteu essa semana, durante o Power Couple Brasil, e mandou uma mensagem bem direta para a apresentadora nas redes sociais.

Tudo começou quando Adriane fez uma brincadeira no reality de casais da Record: “Vamos ver, vamos acompanhar essa volta, porque a gente já fica de olho em quem é que gostou, quem é que não gostou. Quem é que fez a Jojo, que nem levantou do sofá. Vamos ver isso acontecer? Vamos ver juntos”, disse, durante a exibição do reality.

Logo depois, Jojo desabafou nas redes sociais. “Quero deixar uma recado pra você, querida apresentadora (Adriana) não me compare com ninguém. Faça seu trabalho sem usar o nome das pessoas”, escreveu. “É só me deixar quietinha do meu canto! Outra coisa, não vem de mimimi aqui não, porque comigo não cola. Vem falar que subiu à cabeça. Subiu à cabeça é o caralho. Não gostei e estou deixando meu recado”, completou.

Com informações: Metrópoles