Jojo comemora emagrecimento após não precisar de extensor de cinto

Jojo Todynho

Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram para contar aos seus 25 milhões de seguidores que já alcançou uma mudança em seu corpo. Em processo de emagrecimento para uma possível bariátrica, a artista postou um vídeo nos stories para mostrar que não precisa mais usar o extensor de cinto em aviões.

"Primeiro voo do ano sem precisar de extensor. Ainda deu para dar uma puxadinha, uma apertadinha. Estou sofrendo, mas está funcionando!”, revelou Jojo, que tem se exercitado e fazendo acompanhamento com um nutricionista.

A cantora de funk tem usado as redes sociais para dividir com os fãs seu processo de emagrecimento. Frequentemente, ela publica fotos durante os treinos e mostra sua rotina mais saudável.





Cirurgia bariátrica

Jojo Todynho anunciou, no fim de 2022, que estava se preparando para uma possível cirurgia bariátrica. Em novembro, a cantora de 25 anos postou uma foto de uma clínica especializada em obesidade e cirurgias no aparelho digestivo.

“Por isso falo com vocês: faça tudo que você quiser quando esse desejo partir de você, e não por pressão alheia”, escreveu na foto compartilhada no Story. A artista já revelou que com a rotina saudável, está se preparando para cirurgia.





Fonte: Informações Metrópoles.

