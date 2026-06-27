Joias e relógios apreendidos na casa de Deolane Bezerra em 2022 eram falsos, afirma delegada

Joias e relógios apreendidos na residência da influenciadora e advogada Deolane Bezerra durante uma operação em 2022 eram falsificados, segundo revelou a delegada da Polícia Civil de São Paulo, Maria Corsato. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast "Café com Pires", publicada no dia 20 de junho. A ação de busca e apreensão ocorreu no âmbito de uma investigação que apurava a participação de influenciadores digitais em campanhas publicitárias da Betzord, empresa do segmento de jogos e apostas esportivas on-line.

-LEIA MAIS: Atacante japonês minimiza Neymar antes de duelo na Copa: 'Não é mais o de antigamente'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante as diligências na casa de Deolane, as autoridades confiscaram dois veículos, sendo uma Land Rover Discovery e um Porsche avaliado em cerca de R$ 1 milhão, além de relógios ostentando a marca Rolex, uma agenda com anotações, um computador de pequeno porte e o celular da advogada. A delegada detalhou que os agentes não encontraram dinheiro em espécie no imóvel e que os acessórios de luxo não eram autênticos, mas foram recolhidos pela equipe policial mesmo assim. Maria Corsato ressaltou ainda que a operação se restringiu aos bens da investigada, sem que fossem levados pertences de outros familiares.

Na época do cumprimento dos mandados, Deolane Bezerra reagiu à apreensão dos bens de luxo registrando uma denúncia contra a delegada responsável e alegando ser vítima de perseguição. Por meio de uma publicação no Instagram, a influenciadora desabafou sobre o sentimento de injustiça, destacando sua trajetória de trabalho desde os 12 anos de idade e sua dedicação aos estudos para garantir uma vida digna à família. No texto, a advogada lamentou que, apesar de todo o seu esforço, sua integridade continuasse sendo questionada diariamente.