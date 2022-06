Johnny Depp ganha processo de difamação contra ex-mulher

Da Redação

Nesta quarta-feira (01), saiu a sentença sobre o caso que envolve o ator Johnny Depp, conhecido por seu papel nos filmes "Piratas do Caribe", e sua ex-mulher, Amber Heard.

continua após publicidade .

Depp ganhou a ação contra Amber no Tribunal do Condado de Fairfax, no Estado norte-americano da Virgínia. O júri considerou que a atriz difamou o ex-marido e deve pagar US$ 15 milhões a ele. Conforme informações, US $ 10 milhões seriam em danos compensatórios e US $ 5 milhões em danos punitivos.

Johnny Depp não estava presente no tribunal e assistiu à decisão por vídeo, da Inglaterra, onde está para fazer um show com Jeff Beck. Amber Heard presenciou a decisão no tribunal.

continua após publicidade .

No centro da disputa legal estava um texto opinativo de Heard publicado em dezembro de 2018 pelo jornal "Washington Post", no qual ela fez uma declaração sobre abusos domésticos sem mencionar o ator.

Acusações

Depp, astro de 58 anos da franquia "Piratas do Caribe", processou Heard no Estado da Virgínia pedindo US$ 50 milhões e acusando-a de difamação pelo artigo.

continua após publicidade .

Heard, de 36 anos, contra-atacou pedindo US$ 100 milhões e dizendo que ela foi difamada por um antigo advogado do ator, que classificou as acusações da atriz como "farsa".

Depp nega ter agredido Heard ou qualquer outra mulher e disse que ela era a pessoa que havia se tornado violenta na relação.

Ambos também afirmam que suas carreiras sofreram por causa das acusações.

continua após publicidade .

O casal se conheceu em 2011 enquanto filmava "Diário de um Jornalista Bêbado", e se casou em 2015. O divórcio foi finalizado cerca de dois anos depois.

Reações

continua após publicidade .

Os internautas colocaram a hashtag #justiceforjohnnydepp nos assuntos mais comentados do Twitter. As reações são, essencialmente, de apoio ao ator que afirmou que a acusação da ex-mulher fez com ele ele perdesse "tudo" na sua carreira profissional.

Expressões como "o bem venceu", fazendo analogia a Johnny tomam as redes sociais. Alguns internautas foram ainda mais longe e relacionaram o ator com seu personagem fazendo a analogia: "e esse dia será lembrado como o dia em que vocês quase capturaram o Capitão Jack Sparrow."

Eu acreditei em você, orei e chorei quando você deu cada depoimento, ser sua fã é um ato bem maior que só passar essa etapa, é entender seu pedido deste todo o começo. Você é sensacional, você foi maravilhoso, O BEM VENCEU AAAAA 🥺🥺🥺 #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/OJHP7MrN1r — ruiva (@iconizei) June 1, 2022





Fonte: Informações do g1.