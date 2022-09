Johnny Depp está namorando advogada que o defendeu em processo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Advogada Joelle Rich e o ator Johnny Depp

O ator Johnny Depp estaria namorando uma de suas advogadas no caso de difamação contra o jornal The Sun. A mulher, no entanto, não é Camille Vasquez, assim como circulou na mídia após o processo contra Amber Heard. Trata-se de Joelle Rich, que o representou no Reino Unido durante julgamento contra o portal de notícias.

continua após publicidade .

De acordo com o site TMZ, Depp está namorando com a advogada. Ela, por sua vez, está se divorciando do marido, com quem tem dois filhos.

-LEIA MAIS: “Incrivelmente difícil”, diz Shakira sobre separação

continua após publicidade .

Joelle não fazia parte da equipe do julgamento da Virginia (EUA) contra Amber Heard, mas ela esteve presente no tribunal em forma de apoio ao ator, segundo o US Weekly.

Em 2020, o artista perdeu um processo no Reino Unido contra o The Sun, que o chamou de “espancador de esposa”.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News